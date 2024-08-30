НБКИ: существенно сократились доли самых массовых ипотечных заемщиков

По сведениям 3 000 кредиторов, передающих их в НБКИ, в июле по сравнению с предыдущим месяцем (рекордном по выдаче ипотеки июне 2024) в структуре выданных ипотечных кредитов существенно сократились доли наиболее массовых групп заемщиков:
от 30 до 40 лет – на 2,0 п.п. до 40,0%;
от 40 до 50 лет – на 2,7 п.п. до 24,5%.
В то же время в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли доли граждан:
моложе 30 лет — выросла на 1,7 п.п. и составила 21,3%;
от 50 до 60 лет — на 1,6 п.п., составив 10,8%;
старше 60 лет – на 1,3 п.п. до 3,4%.
Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составляет 781 балл (минимально 1 балл, максимально 999).
«На фоне существенного сокращения льготных ипотечных программ в июне текущего года, уже в июле произошли не характерные для возрастной структуры выданных ипотечных кредитов изменения – сократились доли наиболее массовых групп заемщиков от 30 до 50 лет. Стоит отметить, что граждане среднего возраста являлись одними из основных потребителей упомянутых льготных программ, в особенности семейной ипотеки.
Дополнительными факторами выступили регуляторные ограничения для повторного использования льготных программ в инвестиционных целях», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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