НБКИ: существенно сократились доли самых массовых ипотечных заемщиков

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года серьезно упали доли самых массовых групп ипотечных заемщиков -- в возрасте от 30 до 50 лет.

По сведениям 3 000 кредиторов, передающих их в НБКИ, в июле по сравнению с предыдущим месяцем (рекордном по выдаче ипотеки июне 2024) в структуре выданных ипотечных кредитов существенно сократились доли наиболее массовых групп заемщиков:

от 30 до 40 лет – на 2,0 п.п. до 40,0%;

от 40 до 50 лет – на 2,7 п.п. до 24,5%.

В то же время в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли доли граждан:

моложе 30 лет — выросла на 1,7 п.п. и составила 21,3%;

от 50 до 60 лет — на 1,6 п.п., составив 10,8%;

старше 60 лет – на 1,3 п.п. до 3,4%.

Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составляет 781 балл (минимально 1 балл, максимально 999).