На обучение в вузе россияне готовы потратить больше 230 тысяч рублей в год

Чтобы получить высшее образование, жители страны согласны платить на 30% больше, чем в 2023 году. В полное обучение они готовы вложить 1,34 млн рублей.

За год обучения в высшем учебном заведении жители страны готовы заплатить 234 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 30%.

Россияне оценили среднюю сумму инвестиций в непрерывное образование в 1,34 млн рублей. Об этом сказано в исследовании компании СберСтрахование жизни.

«Оплатить образование детей — важная задача для 69% родителей. Сформировать накопления на эти цели помогают программы накопительного страхования жизни (НСЖ)», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

46,6% участников опроса заявили, что одного высшего образования достаточно, чтобы стать грамотным специалистом. В 2023 году такое мнение разделяли 54%. Второе высшее образование нужно 5,9% респондентов, кандидатская ученая степень важна для 6,3%, а докторская — для 5,7%.

Большинство россиян считают, что главная цель обучения — быстрая карьера и высокий доход. За этот вариант проголосовали 77% жителей страны. На втором месте — возможность найти интересную работу (12,6%).