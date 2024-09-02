Производители цемента и коробок обязаны использовать вторсырье

С 1 января 2025 года в производстве картона, гофрированной бумаги, цемента и других изделий будут использовать вторичное сырье.

Кабмин утвердил список продукции, при производстве которой нужно использовать вторичное сырье.

В перечень вошли: цемент, изделия из картона, гофрированной бумаги, полиэтилена, химические мелиоранты, покрытия из резиновой крошки.

«Решение направлено на увеличение доли использования вторичных ресурсов при производстве товаров. Оно будет способствовать уменьшению объемов отходов, направляемых на полигоны, и снижению негативного воздействия на окружающую среду», — сказали в правительстве.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2025 года. С 1 марта 2024 года производители продукции из вторичного сырья могут получать господдержку и льготные займы от Фонда развития промышленности.