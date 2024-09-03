❗ Будет новая форма декларации по налогу на прибыль

За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

Проект опубликован на федеральном портале.

В приложении №1 к листу 02 (доходы) больше не потребуется выделять выручку от реализации покупных товаров, строка 012 приложения исключается.

В приложении №2 к листу 02 (расходы) будет новая строка 045, в которой отражают расходы с применением повышающих коэффициентов (в частности, приобретение ПО).

В подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 добавлены реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения».

Также меняются некоторые контрольные соотношения, которые должны соблюдаться для отражения начислений по декларации на ЕНС.

Недавно мы писали, что и декларацию по УСН за 2024 год надо будет сдавать по новой форме.