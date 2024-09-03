❗ Будет новая форма декларации по налогу на прибыль

Проект опубликован на федеральном портале.
В приложении №1 к листу 02 (доходы) больше не потребуется выделять выручку от реализации покупных товаров, строка 012 приложения исключается.
В приложении №2 к листу 02 (расходы) будет новая строка 045, в которой отражают расходы с применением повышающих коэффициентов (в частности, приобретение ПО).
В подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 добавлены реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения».
Также меняются некоторые контрольные соотношения, которые должны соблюдаться для отражения начислений по декларации на ЕНС.
Недавно мы писали, что и декларацию по УСН за 2024 год надо будет сдавать по новой форме.
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