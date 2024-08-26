Декларация по УСН

🔥 Декларацию по УСН за 2024 год надо будет сдавать по новой форме

Скоро поменяется декларация по УСН.

Проект с новой формой опубликован на федеральном портале.

Внедрение новой формы связано с поправками в НК, по которым компании и ИП из новых регионов могут получить вычет на покупку ККТ.

В декларации будет новый раздел 4:

Также на титульном листе декларации надо будет указывать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы».

Новую декларацию надо будет сдавать за 2024 год.

Потом форму снова станут менять, ведь с 2025 года не будет повышенных ставок по УСН — 8% и 20%.

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