🔥 Декларацию по УСН за 2024 год надо будет сдавать по новой форме

Проект с новой формой опубликован на федеральном портале.

Внедрение новой формы связано с поправками в НК, по которым компании и ИП из новых регионов могут получить вычет на покупку ККТ.

В декларации будет новый раздел 4:

Также на титульном листе декларации надо будет указывать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы».

Новую декларацию надо будет сдавать за 2024 год.

Потом форму снова станут менять, ведь с 2025 года не будет повышенных ставок по УСН — 8% и 20%.