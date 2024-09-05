Как бухгалтеру справиться с эмоциональным выгоранием

Работа бухгалтера – это постоянный стресс. Расскажем, как не допустить эмоционального выгорания, каковы его симптомы и возможна ли профилактика.

Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание, и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для компании.

О том, как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, поговорим с бизнес-психологом на вебинаре «Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться». Он состоится уже сегодня в 14:00 мск!

На вебинаре разберем:

Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.

Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.

Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».

С чем можно спутать выгорание.

Спикер — Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 14:00 мск!