Как бухгалтеру справиться с эмоциональным выгоранием

Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание, и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для компании.
О том, как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, поговорим с бизнес-психологом на вебинаре «Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться». Он состоится уже сегодня в 14:00 мск!
На вебинаре разберем:
Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.
Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.
Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».
С чем можно спутать выгорание.
Спикер — Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 14:00 мск!
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