Как получить налоговую амнистию при дроблении бизнеса

Порядок предоставления налоговой амнистии за дробление бизнеса регламентирован Федеральным законом № 176-ФЗ. Узнайте больше о том, кто имеет право на амнистию, какие есть условия и что нужно сделать уже сейчас. Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса». Он состоится завтра в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Признаки незаконного дробления бизнеса.
Как налоговики отслеживают незаконное дробление: отбор кандидатов на предпроверочный анализ, предпроверочный анализ, выездная налоговая проверка.
Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.
Добровольный отказ от дробления.
Что нужно сделать бизнесу сейчас, чтобы воспользоваться амнистией за 2022-2024 годы.
Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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