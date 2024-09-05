Как получить налоговую амнистию при дроблении бизнеса

ФНС усиливает контроль над схемами дробления бизнеса, ведомство уже имеет огромный опыт в их отслеживании. Однако предпринимателям дали шанс отказаться от дробления и воспользоваться амнистией.

Порядок предоставления налоговой амнистии за дробление бизнеса регламентирован Федеральным законом № 176-ФЗ. Узнайте больше о том, кто имеет право на амнистию, какие есть условия и что нужно сделать уже сейчас. Приходите на вебинар «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса». Он состоится завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Признаки незаконного дробления бизнеса.

Как налоговики отслеживают незаконное дробление: отбор кандидатов на предпроверочный анализ, предпроверочный анализ, выездная налоговая проверка.

Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.

Добровольный отказ от дробления.

Что нужно сделать бизнесу сейчас, чтобы воспользоваться амнистией за 2022-2024 годы.

Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!