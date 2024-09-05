На трех Восточных экономических форумах участники подписали соглашения на 10,5 трлн рублей

Участники ВЭФ-2024 ведут переговоры, которые приводят к созданию инвестиционных проектов и заключению торговых соглашений.

На последних трех Восточных экономических форумах участники заключили больше 1 тыс. договоров на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей.

«Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал президент Владимир Путин.

Также он добавил, что дискуссии сопровождаются предметным бизнес-диалогами, которые приводят к конкретным инвестиционным проектам и торговым соглашениям.

В Форуме принимают участие предприниматели из 75 стран и территорий. Всего пройдет больше 100 панельных сессий и круглых столов.