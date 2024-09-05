На Дальнем Востоке появятся международные территории опережающего развития

Правительство и Госдума должны ускорить работу над законопроектом о запуске международных ТОР на Дальнем Востоке. Это позволит стране эффективнее работать с бизнесом из Китая и республики Беларусь.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума-2024 поручил Госдуме и кабмину быстрее подготовить законопроект, который позволит создать на Дальнем Востоке международные территории опережающего развития (ТОР).

«На прошлом ВЭФ было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития. Они должны предлагать глобальные, конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов. И прежде всего, конечно, из дружественных стран. Первый международный ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае», — заявил Путин.

Также он добавил, что международные ТОР будут интересны бизнесу из Китая, а также Беларуси, с участием которой в Приморье появится новый глубоководный порт.