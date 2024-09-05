Горячий выпуск Бухтуба: какие изменения принесет налоговая реформа-2025

В новом видео «Клерк» нескучно разбирает Налоговую реформу. Гости обсудили, зачем бизнесу и государству нужно менять налоговую систему. Как теперь работать предпринимателям на УСН и какие перемены затронут физических лиц.

Встречайте новый формат Бухтуба! Теперь не просто рассказываем вам самые горячие бухгалтерские новости, но и обсуждаем их с нашими гостями и экспертами.

В этом выпуске ведущий Артемий Васенко обсудил налоговую реформу-2025 с фаундером Клерк.ру Борисом Мальцевым и руководителем Центра Обучения Клерка Еленой Ярушкиной.

Сегодня в Бухтубе:

Зачем все эти изменения.

Что меняется для УСН в зависимости от оборота.

Что меняется для физических лиц.

Как выгоднее работать в 2025 году бизнесу.

Разбираемся, как продать собственность и какие налоги вытекают из этого.

А если ваши сообщения теперь сам Макрон будет читать?

Есть ли какой-то способ подготовиться к изменениям в работе бизнеса?

Вопросы о туристическом налоге.

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