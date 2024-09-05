МВД России зафиксировало двукратный рост оформления биометрических загранпаспортов

Это по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За 7 месяцев 2024 года (с января по июль) россияне оформили 2,1 млн биометрических заграничных паспортов.

Согласно аналитической справке МВД за указанный период, число оформленных загранпаспортов с пятилетним сроком действия сократилось на 19,8% — с 2,4 млн до 1,9 млн. В то же время, паспорта с 10-летним сроком действия увеличились на 96% — с 1,1 млн до 2,1 млн.

Рост связан с возобновлением выдачи паспортов нового поколения после временного прекращения оформлений с февраля по май 2023 года по независящим от МВД причинам.

Общее количество оформленных заграничных паспортов в этом году возросло на 16,3% — с 3,5 до 4,1 млн.