МВД России зафиксировало двукратный рост оформления биометрических загранпаспортов

Согласно аналитической справке МВД за указанный период, число оформленных загранпаспортов с пятилетним сроком действия сократилось на 19,8% — с 2,4 млн до 1,9 млн. В то же время, паспорта с 10-летним сроком действия увеличились на 96% — с 1,1 млн до 2,1 млн.
Рост связан с возобновлением выдачи паспортов нового поколения после временного прекращения оформлений с февраля по май 2023 года по независящим от МВД причинам.
Общее количество оформленных заграничных паспортов в этом году возросло на 16,3% — с 3,5 до 4,1 млн.
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