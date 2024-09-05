ФНС продлит срок уплаты налога на имущество жителям Курской области

Компании, ИП и физлица из Курской области получат отсрочку по уплате налогов на имущество.

До 1 декабря 2025 года индивидуальным предпринимателям автоматически продлят предельный срок уплаты налога на имущество по уведомлениям, которые направлены в 2024 году за налоговый период 2023 года.

«Перечень ИНН лиц, на которых распространятся указанные меры поддержки, будет определяться в порядке, установленном Правительством Курской области, и направляться в уполномоченный налоговый орган», — сказано на сайте ФНС.

Для жителей Курской области на 12 месяцев продлят установленные законом сроки уплаты налогов на имущество и авансовых платежей по ним, которые наступают с 1 августа 2024 года.

Также налоги и авансовые платежи по ним можно уплатить равными частями в размере 1/12 ежемесячно.