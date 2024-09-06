Сбербанк предлагает клиентам увеличенный лимит на «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT»

С 5 сентября на Домклик клиенты Сбербанка смогут оформить «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT» с повышенным лимитом в рамках программы «Индивидуальное строительство жилого дома».

Для строительства жилого дома по программе «Семейная ипотека» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма ипотеки составит 30 млн рублей. В остальных регионах максимальный лимит — до 15 млн рублей. Базовые лимиты программы составляют 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

Для программы «Ипотека для IT» максимальная сумма ипотечного кредита достигнет 18 млн рублей при строительстве дома в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Базовый лимит по «ИТ ипотеке» составляет 9 млн рублей.

Сумма до утвержденного правительством лимита будет оформлена по льготной ставке, а свыше лимита — по рыночной. Средневзвешенные ставки составят: по «Семейной ипотеке» — от 8,4% до 13,8%, по «Ипотеке для IT» — от 8,5% до 12,9%. Сообщается на сайте банка.

Подать заявку на получение ипотеки на новых условиях можно онлайн на платформе Домклик.

Подробнее о требованиях к заемщикам и списке необходимых документов можно узнать на странице программ.