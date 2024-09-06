Какие налоги надо указать в сентябрьском ЕНП-уведомлении

До 25 сентября включительно надо сдать очередное уведомление по ЕНП, а до 30 сентября уплатить налоги по нему.

В уведомлении будут такие налоги:

НДФЛ — за период с 01.09 по 22.09 с кодом периода 33/03;

страховые взносы — за август с кодом периода 33/02.

Также до 25 сентября надо сдать персонифицированные сведения о физлицах за август.

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