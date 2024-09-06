Не бойтесь перемен! Мы поможем решить любую проблему всего за 3,5 часа

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На носу новая налоговая реформа-2025, которая кардинально изменит привычный ход работы бухгалтера.

Но принятые поправки — только начало. Налоговое законодательство продолжает меняться. Пережить этот период будет непросто. Одним курсом здесь не отделаешься, уже через месяц информация в нем может устареть, а работать надо будет здесь и сейчас. Времени на мониторинг новостей просто не будет.

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