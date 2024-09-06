Хакеры атаковали Rutube

Больше тысячи пользователей не могут получить доступ к сервису для просмотра видео.

Видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой.

С 20:50 мск больше тысячи пользователей жалуются, что сервис перестал работать.

«Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сказали в компании.

В начале сентября дневная аудитория Rutube составила 10 млн человек. Пользователи начали переходить на сервис после того, как работа YouTube в России была замедлена.