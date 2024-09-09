Как бухгалтеру построить финансовую модель бизнеса и привлечь дополнительное финансирование

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы.

Финансовая модель будет полезна, когда компании нужно получить дополнительное финансирование у банка или от инвесторов. Кредиторы смогут понять, как устроен бизнес и увидеть потенциал его развития.

Инвестиционная модель строится на основании отчета о прибылях и убытках. При этом бухгалтерский баланс включать не нужно, поскольку он не нужен для принятия инвестиционных решений и оценки доходности проекта. Основной фокус — на прогнозе денежного потока.

Операционная финансовая модель нужна для руководителей компании. Она применяется для принятия управленческого решения.

Для построения финансовой модели нужно пройти пять этапов:

Определить цель, задачи финансовой модели. Продумать методологию расчетов и найти вводные данные. Например, установить показатели эффективности. Оформить модель и перенести данные в отдельный понятый документ. Проверить финансовую модель, чтобы внести исправления и уточнения. Презентовать результаты работы.

Освойте навыки финансового моделирования на вебинаре «Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке». Он состоится 24 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

Кто отвечает за данные финансовой модели.

Как собрать финансовую модель бизнеса.

Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера: Гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 24 сентября в 11:00 мск!