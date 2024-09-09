Вебинары для бухгалтеров

Как бухгалтеру построить финансовую модель бизнеса и привлечь дополнительное финансирование

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы.

Финансовая модель будет полезна, когда компании нужно получить дополнительное финансирование у банка или от инвесторов. Кредиторы смогут понять, как устроен бизнес и увидеть потенциал его развития.

Инвестиционная модель строится на основании отчета о прибылях и убытках. При этом бухгалтерский баланс включать не нужно, поскольку он не нужен для принятия инвестиционных решений и оценки доходности проекта. Основной фокус — на прогнозе денежного потока.

Операционная финансовая модель нужна для руководителей компании. Она применяется для принятия управленческого решения.

Для построения финансовой модели нужно пройти пять этапов:

  1. Определить цель, задачи финансовой модели.

  2. Продумать методологию расчетов и найти вводные данные. Например, установить показатели эффективности.

  3. Оформить модель и перенести данные в отдельный понятый документ.

  4. Проверить финансовую модель, чтобы внести исправления и уточнения.

  5. Презентовать результаты работы.

Освойте навыки финансового моделирования на вебинаре «Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке». Он состоится 24 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

  • Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

  • Кто отвечает за данные финансовой модели.

  • Как собрать финансовую модель бизнеса.

  • Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера: Гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 24 сентября в 11:00 мск!

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