V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» начнется уже 12 сентября! Как доехать до места встречи

12 сентября 2024 года состоится главное бухгалтерское событие осени — V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025.

Событие пройдет на Красном Октябре. Точный адрес места проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, 6, стр.3, здание «Красный Октябрь» (зал Призма на площадке «Старт Хаб»). 4 этаж.

Ближайшая станция метро — м. Кропоткинская. Вам нужен выход из метро № 2. Далее вы огибаете Храм Христа Спасителя и проходите по Патриаршему мосту. Спускаетесь вниз по лестнице сразу после реки и идете в сторону памятника Петру I — направо.

Проходите бар «Стрелка». Увидите большую надпись «Красный Октябрь». Войдите во внутренний двор фабрики через арку. Показали стрелочкой.

Попадаете во внутренний двор. Найдите подъезд с вывеской Старт Хаб и поднимитесь на 4 этаж. Можно подняться на лифте или по лестнице. Вам нужен зал «Призма». Выйдя из арки, он будет от вас по диагонали слева.

Присоединяйтесь к конференции 12 сентября 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний! Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!