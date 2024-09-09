Социальный вычет

При оплате обучения подаренным сертификатом не дадут соцвычет по НДФЛ

По расходам на свое обучение, оплаченным из собственных средств, положен социальный налоговый вычет по НДФЛ. Если средства чужие, вычет не положен.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.08.2024 № 03-04-05/78063.

Механизм социальных налоговых вычетов предполагает, что соответствующая сумма дохода может быть уменьшена на фактически произведенные расходы, которые были уплачены самим налогоплательщиком за счет собственных средств в течение года, за который вычет заявляется.

В том числе можно получить вычет по расходам на свое обучение.

Но когда свое обучение было оплачено сертификатом, полученным в подарок, воспользоваться социальным налоговым вычетом человек не может.

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