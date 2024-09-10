❗ Поменяли бланк для упрощенной ликвидации бизнеса

Опубликован приказ ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@.

Форма Р19001 – это заявление об упрощенной ликвидации компании малого бизнеса;

Новая форма Р19002 – заявление об отмене ликвидации.

Таким образом, если учредители подали заявление Р19001, но потом передумали, им надо подать заявление Р19002.

Сейчас формы заявления на отмену нет.

Но ранее ФНС хотела вшить в одно заявление обе эти процедуры – ликвидацию и ее отмену. В форму Р19001 хотели добавить блок с причиной представления заявления:

решение о ликвидации;

решение об отмене решения о ликвидации.

Но в итоге форму Р19001 изменили и ввели новую форму Р19002.

Новые бланки будут применяться с 1 декабря 2024 года.

Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям: