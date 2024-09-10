❗ Поменяли бланк для упрощенной ликвидации бизнеса

Опубликован приказ ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@.
Форма Р19001 – это заявление об упрощенной ликвидации компании малого бизнеса;
Новая форма Р19002 – заявление об отмене ликвидации.
Таким образом, если учредители подали заявление Р19001, но потом передумали, им надо подать заявление Р19002.
Сейчас формы заявления на отмену нет.
Но ранее ФНС хотела вшить в одно заявление обе эти процедуры – ликвидацию и ее отмену. В форму Р19001 хотели добавить блок с причиной представления заявления:
решение о ликвидации;
решение об отмене решения о ликвидации.
Но в итоге форму Р19001 изменили и ввели новую форму Р19002.
Новые бланки будут применяться с 1 декабря 2024 года.
Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не платит НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
нет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
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