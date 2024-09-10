С 1 марта 2025 года могут ввести обязательную маркировку стройматериалов

Минпромторг опубликовал проект постановления, по которому с 1 марта 2025 года будет установлена обязательная маркировка строительных материалов.

Участники оборота должны пройти регистрацию в информационной системе маркировки, а с 1 апреля 2025 года они будут наносить на упакованный товар QR-коды для идентификации.

Сначала маркировать будет нужно цемент, гипс, известь и сухие строительных смеси в упаковках. С 1 сентября 2025 года маркировка затронет герметики, монтажные пены, шпатлевки и мастики.

Покупатели смогут увидеть происхождение строительных материалов в мобильном приложении «Честный ЗНАК», а также убедиться в качестве товара. Маркировка позволяет снизить долю фальсифицированной и нелегальной продукции на рынке.