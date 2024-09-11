Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Совфед хочет запретить квадроберов, ВкусВилл запустит магазин косметики, а Минпромторг начал бороться с «неправильным медом»

Подготовили обзор главных событий дня — 11 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • ВкусВилл откроет первый магазин косметики под названием «ВкусВилл красиво». Первую площадку разместят в месте с высокой проходимостью, недалеко от метро и новых жилых комплексов — это обеспечит большой поток покупателей.

  • X5 запустила собственную доставку онлайн-заказов с помощью роботов. Сейчас они доставляют товары из магазинов «Пятерочка» на нескольких улицах на севере Москвы.

  • Сервис для управления проектами ClickUp с 12 сентября прекратит работу в России из-за санкций. Компания рекомендует перенести свои рабочие задачи на аккаунты пользователей не из России, а также экспортировать данные.

  • Только 30% россиян согласны с тем, что стоимость отдыха в России полностью соответствует качеству. 15% считают, что цены на отдых в стране нельзя назвать доступными.

  • BMW отзывает 1,5 млн автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой.

  • Минпромторг попросил ретейлеров убрать с полок поддельный мед. С 2016 года подделкой оказались 60% исследованных брендов меда, в продукции содержался глюкозно-фруктозный сироп.

  • 24% россиян искали вторую половину в интернете. 37% респондентов относятся к онлайн-знакомствам скорее положительно, 51% — скорее отрицательно. Противники онлайн-знакомств говорили об опасениях быть обманутыми и отдали предпочтение живому общению.

  • В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Вера Ревина

    Совфед хочет запретить квадроберов

    неееееееееееееееееееееееееееет!!