⚡️ Итоги дня: Совфед хочет запретить квадроберов, ВкусВилл запустит магазин косметики, а Минпромторг начал бороться с «неправильным медом»

ВкусВилл откроет первый магазин косметики под названием «ВкусВилл красиво». Первую площадку разместят в месте с высокой проходимостью, недалеко от метро и новых жилых комплексов — это обеспечит большой поток покупателей.

X5 запустила собственную доставку онлайн-заказов с помощью роботов. Сейчас они доставляют товары из магазинов «Пятерочка» на нескольких улицах на севере Москвы.

Сервис для управления проектами ClickUp с 12 сентября прекратит работу в России из-за санкций. Компания рекомендует перенести свои рабочие задачи на аккаунты пользователей не из России, а также экспортировать данные.

Только 30% россиян согласны с тем, что стоимость отдыха в России полностью соответствует качеству. 15% считают, что цены на отдых в стране нельзя назвать доступными.

BMW отзывает 1,5 млн автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой.

Минпромторг попросил ретейлеров убрать с полок поддельный мед. С 2016 года подделкой оказались 60% исследованных брендов меда, в продукции содержался глюкозно-фруктозный сироп.

24% россиян искали вторую половину в интернете. 37% респондентов относятся к онлайн-знакомствам скорее положительно, 51% — скорее отрицательно. Противники онлайн-знакомств говорили об опасениях быть обманутыми и отдали предпочтение живому общению.