Утвержден перечень товаров, которые должны производиться с обязательным использованием вторсырья

Перечни видов продукции, товаров, работ и услуг утверждены распоряжением Правительства от 2808.2024 № 2330-р.

Документ закрепил два перечня — видов продукции (товаров) и видов работ, услуг — производство (выполнение и оказание) которых должно происходить с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья в составе.

В первом перечне 12 позиций, во втором — 4.

В первый список вошли цемент, коробки из гофрокартона, топливные брикеты (пелетты), древесная мука, ДСП, покрытия из резиновой крошки, полиэтиленовые мешки, ПЭТ-бутылки, почвогрунты, силикатный кирпич, химические мелиоранты и др. Для каждой позиции действует минимальная доля вторсырья.

Во втором перечне — ликвидация и консервация горных выработок, дорожное строительство и реконструкция автодорог (доля 5%), химическая мелиорация и рекультивация земель (доля 10%).

Распоряжение кабмина вступит в силу с 1 января 2025 года.