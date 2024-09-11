Утвержден перечень товаров, которые должны производиться с обязательным использованием вторсырья

Документ закрепил два перечня — видов продукции (товаров) и видов работ, услуг — производство (выполнение и оказание) которых должно происходить с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья в составе.
В первом перечне 12 позиций, во втором — 4.
В первый список вошли цемент, коробки из гофрокартона, топливные брикеты (пелетты), древесная мука, ДСП, покрытия из резиновой крошки, полиэтиленовые мешки, ПЭТ-бутылки, почвогрунты, силикатный кирпич, химические мелиоранты и др. Для каждой позиции действует минимальная доля вторсырья.
Во втором перечне — ликвидация и консервация горных выработок, дорожное строительство и реконструкция автодорог (доля 5%), химическая мелиорация и рекультивация земель (доля 10%).
Распоряжение кабмина вступит в силу с 1 января 2025 года.
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