Меняют декларацию по налогу на имущество

За 2024 год надо будет сдавать декларацию по налогу на имущество организаций по новой форме.

Проект опубликован на федеральном портале.

На титульный лист добавили одну строку, где надо указывать код ИФНС по месту нахождения имущества.

Этот код будут указывать крупнейшие налогоплательщики.

При электронной сдаче декларации по МЧД в файле надо будет указывать GUID доверенности.

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