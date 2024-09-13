Стейблкоины могут использоваться в расчетах по внешнеэкономическим договорам

Проблемы с международными расчетами Минфин и ЦБ попытаются решить за счет расчетов в стейблокоинах. Эта валюта привязана к биржевым торгам или к обычным деньгам.

Минфин обсудит с Центробанком возможность использовать стейблокоины в международных расчетах.

Стейблкоин представляет собой вид криптовалюты, обменный курс которых привязывают к фиатным средствам или биржевым торгам. Это позволяет стабилизировать обменный курс. Об этом пишут «Известия».

«На текущий момент есть возможность трактовать стейблкоины для их использования для цели ВЭД как иностранные цифровые права. И мы склоняемся к этому», — сказал замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

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