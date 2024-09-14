Ужесточат требования к должностным лицам организатора торговли и клиринговой компании

Банк России планирует дополнить, что у предполагаемых к избранию или назначению должностных лиц организатора торговли и клиринговой компании должна отсутствовать неснятая или непогашенная судимость за в целом любое умышленное преступление. Сейчас — за преступления в сфере экономической деятельности или против госвласти.

Об этом говорит проект указания с изменениями в Указание Центробанка от 29.05.2019 № 5154-У о требованиях к порядку и форме представления в ЦБ уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации.

Новое требование вступит в силу c 1 марта 2025 года.