У статистических отчетов о ценах и финансах будут новые формы

Росстат обновил формы, по которым нужно сдавать статистическую отчетность о ценах и финансах. Об этом сказано в приказе от 31.07.2024 № 338.
Изменения затронули формы:
1-Т (проф), которая действует с 1 ноября 2024 года. В ноябре отчет надо сдавать уже по новой форме;
1-Т, 1-Т (условия труда). Вступит в силу с 1 января 2025, отчет за 2024 год будет на новом бланке;
П-4, 3-Ф будут введены с 1 февраля 2025.
П-4(НЗ) начнет действовать с 1 апреля 2025 года для отчетности за первый квартал 2025.
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