У статистических отчетов о ценах и финансах будут новые формы

Росстат обновил формы, по которым нужно сдавать статистическую отчетность о ценах и финансах. Об этом сказано в приказе от 31.07.2024 № 338.

Изменения затронули формы:

1-Т (проф), которая действует с 1 ноября 2024 года. В ноябре отчет надо сдавать уже по новой форме;

1-Т, 1-Т (условия труда). Вступит в силу с 1 января 2025, отчет за 2024 год будет на новом бланке;

П-4, 3-Ф будут введены с 1 февраля 2025.