Работников по договорам ГПХ надо включать в РСВ и ПСФЛ

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-04-05/54922.
По НДФЛ ситуация аналогичная. Выплаты физлицам по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, облагаются НДФЛ. Его удерживает налоговый агент.
И соответственно налоговый агент включает этот налог в 6-НДФЛ.
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