Работников по договорам ГПХ надо включать в РСВ и ПСФЛ

За физлиц, которые работают по гражданско-правовым договорам, заказчик платит страховые взносы. Соответственно, он включает их в отчетность по взносам – РСВ и персонифицированные сведения о физлицах.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-04-05/54922.

По НДФЛ ситуация аналогичная. Выплаты физлицам по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, облагаются НДФЛ. Его удерживает налоговый агент.

И соответственно налоговый агент включает этот налог в 6-НДФЛ.