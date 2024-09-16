Система «Мир» начнет работать в Иране через полгода

Платежная система «Мир» будет интегрирована в иранскую «Шатаб». Проводить платежи будет можно примерно через шесть месяцев.

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". "Шетаб" сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платежная система "Мир" заработает еще и в Иране», — сказал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

В начале июля 2024 года Москва и Тегеран завершили работы по объединению национальных платежных систем. О планах с интеграцией системы «Мир» и «Шетаб» стало известно еще осенью 2022 года.