⚡️ Итоги дня: ВКонтакте заблокировала контент «для взрослых», Wi-Fi роутеры будут выпускать с защитой от хакерских атак, а в Баварии закрылась 334-летняя пивоварня

Социальная сеть ВКонтакте заблокировала доступ ко «взрослому» контенту и убрала возможность отключения безопасного поиска видео. Функция позволяла искать видеоконтент с возрастными ограничениями.

В 2024 году мошенники стали чаще обзванивать россиян через мессенджеры. Ущерб населению от телефонных мошенников достиг почти 250 млрд рублей.

Ростелеком разработал Wi-Fi роутеры с защитой от хакерских атак. До конца года в продажу поступит 50 тыс. таких устройств.

Старейшая пивоварня Баварии закроется из-за нерентабельности. Она работала с 1690 года, прекращение производства связано с ростом затрат и снижением потребления пива.

Вкусвилл стал владельцем четырех компаний-франчайзи сети кафе «Андерсон». В ноябре 2023 года ретейлер приобрел основные активы и бренд «Андерсон».

В Москве обокрали президента турецкого Denizbank. Он оставил свою Audi A6 и ушел по делам, злоумышленник вытащил из машины около 90 тыс. рублей наличными и конверт с 300 долларами. Вора задержали.

Правительство не поддержало закон о запрете хиджаба. Инициатива предполагает, что образовательные организации смогут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики.