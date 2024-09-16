ФНС установит дополнительные требования к поручителям при предоставлении налоговых отсрочек

С марта 2025 года ФНС введет дополнительные требования к юридическим лицам, которые будут выступать поручителями при предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита.

Информация о подготовке проекта приказа появилась на портале проектов нормативных актов. ФНС только начала работать над проектом, поэтому конкретные требования пока что не обозначены.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ дает право налоговым органам устанавливать дополнительные требования к поручителям.