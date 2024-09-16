Назначен исполняющий обязанности гендиректора «Платформы ОФД»

Им стал Дмитрий Батюшенков. Платформа ОФД обрабатывает чеки с каждой третьей кассы, а также оказывает услуги в сфере электронного документооборота.

16 сентября 2024 года исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» назначен Дмитрий Батюшенков.

Он работал в компании 7 лет, до назначения руководил Департаментом развития продуктов на больших данных, а также ранее — офисом массового продукта.

«Наша задача – обеспечивать предпринимателю порядок в делах и цифрах, четко соблюдая требования закона. За счет комплексного B2B-решения по цифровизации на базе операторских направлений «Платформы ОФД». Сервисы и данные должны помогать в принятии решений на самых различных уровнях управления процессами», — сказал Батюшенков.

Платформа ОФД обрабатывает чеки с каждой третьей кассы в стране. Компания также развивается в направлениях электронного документооборота и отчетности, ЭДО на транспорте, маркировки товаров, контроля кассовой дисциплины.