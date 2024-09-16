Глава НСПК: льготных категорий граждан много, а единой современной цифровой технологии предоставления льгот нет

Директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в рамках международного форума Kazan Digital Week 2024 заявил, что важно разработать единое решение в области профилирования данных граждан. Для развития технологического суверенитета необходима синергия уже разработанных цифровых сервисов.

По словам Дубынина, сегодня в России уже создано большое количество полезных платформ. Но для удобства граждан нужно объединить между собой неконкурирующие платформы. Для этого разработчикам и владельцам этих цифровых сервисов важно найти «язык» взаимодействия.

«Ярким примером такой синергии может послужить оплата по биометрии в казанском метрополитене. С технологической стороны — это сложная интеграция Единой биометрической системы и системы межбанковского взаимодействия НСПК. В результате получился простой и понятный способ бесконтактной оплаты для людей, ведь пассажирам для совершения платежа достаточно лишь взглянуть в специальный терминал», — поделился Дубынин.

При этом он отметил, что сегодня в банкинге острый вопрос — именно отсутствие единого решения в вопросах профилирования граждан.

«В России есть различные льготные группы граждан – многодетные родители, пенсионеры, студенты, ветераны боевых действий и другие. Для всех этих групп действуют разнообразные системы льгот. При этом отсутствует единая современная цифровая технология их предоставления. НСПК готова обеспечить на базе карт «Мир» осуществление расчетов с учетом всех пособий и скидок. Но для этого профильным ведомствам необходимо создать на государственном уровне единый реестр льготников, к которому НСПК сможет обращаться в момент проведения транзакций», — сказал Дубынин.

По его мнению, единой платформой для хранения данных о льготниках должна быть государственная система. В свою очередь НСПК готова обеспечить взаимодействие с такой системой при проведении гражданами расчетов. К решению могли бы подключаться не только госорганы, но и любые коммерческие организации.

Дубынин подытожил, назвав готовым примером реализации – виртуальную социальную карту в Нижнем Новгороде. Сейчас там к любой карте «Мир» можно привязать льготы, которые доступны на территории региона определенным категориям граждан. То есть уже есть механизм, «мы знаем, как это делать».

Опираясь на пример с Нижним Новгородом, НСПК готова работать с профилированием данных льготников на федеральном уровне.