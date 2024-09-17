Какая информация нужна для построения финансовой модели бизнеса

Финансовое моделирование позволяет руководству компании оперативно принимать управленческие решения. В модели отражен прогноз развития компании и ее результатов, на которые влияют внешние и внутренние факторы.

Для прогноза развития бизнеса удобно использовать финансовую модель. Чтобы ее составить, нужно опираться на следующие источники информации:

данные о количестве планируемой к продаже продукции;

сведения о плане продаж и объеме выпускаемой продукции, а также о фонде заработной платы персонала;

информация по затратам производства, которые не влияют на себестоимость продукции;

коммерческие и управленческие расходы;

сводные данные о маржинальной и операционной прибыли, о прибыли до налога и чистой.

Также в прогнозе денежных потоков нужно отразить сведения о поступлении и расходе денег по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании.

Освойте навыки финансового моделирования, сделайте финансовую модель бизнеса и повысьте свою ценность как специалиста. Приходите на вебинар «Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке». Он состоится 24 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

Кто отвечает за данные финансовой модели.

Как собрать финансовую модель бизнеса.

Пошаговая инструкция по составлению финмодели.

Бонус от спикера — гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 24 сентября в 11:00 мск!