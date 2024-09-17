Ведение бизнеса

Какая информация нужна для построения финансовой модели бизнеса

Финансовое моделирование позволяет руководству компании оперативно принимать управленческие решения. В модели отражен прогноз развития компании и ее результатов, на которые влияют внешние и внутренние факторы.

Для прогноза развития бизнеса удобно использовать финансовую модель. Чтобы ее составить, нужно опираться на следующие источники информации:

  • данные о количестве планируемой к продаже продукции;

  • сведения о плане продаж и объеме выпускаемой продукции, а также о фонде заработной платы персонала;

  • информация по затратам производства, которые не влияют на себестоимость продукции;

  • коммерческие и управленческие расходы;

  • сводные данные о маржинальной и операционной прибыли, о прибыли до налога и чистой.

Также в прогнозе денежных потоков нужно отразить сведения о поступлении и расходе денег по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании.

Освойте навыки финансового моделирования, сделайте финансовую модель бизнеса и повысьте свою ценность как специалиста. Приходите на вебинар «Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке». Он состоится 24 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

  • Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

  • Кто отвечает за данные финансовой модели.

  • Как собрать финансовую модель бизнеса.

  • Пошаговая инструкция по составлению финмодели.

Бонус от спикера — гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 24 сентября в 11:00 мск!

Ольга Бугаева
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