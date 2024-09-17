Названы драйверы роста промышленности России на ближайшие годы

Исследование госкорпорации ВЭБ.РФ перечислило отрасли экономики, за счет которых в России будет активный промышленный рост, а также назвало риск торможения этого процесса.

В прогнозе развития российской экономики на 2024-2027 годы Института исследований и экспертизы госкорпорации ВЭБ.РФ, который есть в распоряжении «Клерка», указано:

«Драйверами промышленного роста будут химия, деревообработка и машиностроение, однако существуют риски торможения роста в 2027 году в случае существенного сокращения оборонзаказа».

Также отмечено, что потребление сейчас – основной драйвер экономики. В дальнейшем высокие ставки и замедление роста доходов затормозят его рост.

Ранее мы сообщали, что по данным этого же исследования в концу 2024 года инфляция опустится «чуть ниже 7 процентов».