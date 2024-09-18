Стало известно, какое конфискованное при административном правонарушении имущество будут передавать регионам

Правительство утвердило перечень конфискованного имущества, ставшего орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежащего обращению в собственность субъектов РФ.

Согласно распоряжению кабмина от 12.09.2024 № 2503-р, в собственность регионов передадут парфюмерию и косметику, бытовую химию, продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, телефоны, компьютерную и бытовую технику (+ их комплектующие), полиграфию, лекарства и медоборудование, мебель, предметы интерьера и другую продукцию бытового назначения, тару и упаковку.

Этот список утвержден в соответствии с новой ч. 4.1 ст. 32.4 КоАП, по которой конфискованное имущество подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества.

Распоряжение вступит в силу с 5 февраля 2025 года.