С 2025 года неуплаченные фиксированные взносы ИП можно включать в расходы по УСН

В 2024 году факт уплаты фиксированных взносов не играет роли для уменьшения налога по УСН с объектом «доходы». А при УСН «доходы минус расходы» взносы не учитывают, пока они не будут уплачены. С 2025 года ситуация изменится.

Включать в расходы фиксированные взносы и взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей можно будет независимо от факта их уплаты.

В расходах надо будет учитывать взносы, подлежащие уплате в текущем году. Если срок оплаты переносится на первый рабочий день следующего года, то взносы считаются подлежащими уплате в текущем году.

При этом взносы, уплаченные после 31.12.2024 за прошлые периоды, можно будет включить в расходы в 2025–2027 годах.