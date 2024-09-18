С 2025 года неуплаченные фиксированные взносы ИП можно включать в расходы по УСН

Включать в расходы фиксированные взносы и взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей можно будет независимо от факта их уплаты.
В расходах надо будет учитывать взносы, подлежащие уплате в текущем году. Если срок оплаты переносится на первый рабочий день следующего года, то взносы считаются подлежащими уплате в текущем году.
При этом взносы, уплаченные после 31.12.2024 за прошлые периоды, можно будет включить в расходы в 2025–2027 годах.
Правильно работать на УСН с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
15 950 рублей.
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