В международной ТОР на Дальнем Востоке будут работать только 20 компаний

Резидентами международной территории опережающего развития смогут стать российские компании, но власти планируют привлечь также иностранный капитал. Участие зарубежных предпринимателей будет засекречено.

До 2039 года в международную территорию опережающего развития (МТОР) власти собираются привлечь 20 организаций. Объем их инвестиций в проекты за 15 лет составит 30 млрд рублей.

МТОР планируют запустить в 2025 году. Среди резидентов будут только российские промышленные предприятия, однако льготы позволят также привлечь иностранный капитал в качестве инвестиций. Участие зарубежных компаний засекретят из-за риска санкционных ограничений. Об этом пишут «Известия».

Основными партнерами станут дружественные страны, представители БРИКС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Основной эффект, который планируется получить от международной ТОР, — это появление совместных проектов как в плане инвестиций, так и в плане технологий», — сказал координатор «Деловой России» по Дальневосточному федеральному округу Денис Грось.

Предприятия в международной ТОР получат льготы по налогам и страховым взносам, упрощенный порядок получения земельных участков для бизнеса, а также свободную таможенную зону. Кроме того, власти предоставят льготные кредиты и субсидии на строительство.

Планируется, что за счет запуска МТОР валовый региональный продукт вырастет до 84,5 млрд рублей, а резиденты уплатят в бюджет налогов на 2,56 млрд и страховых взносов на 7,6 млрд рублей.