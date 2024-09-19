Минфин может ввести акциз на электричество для майнинга

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что майнеров могут обложить косвенным налогом на электропотребление еще до того, как установят налог на их прибыль.
«Целевая картинка у нас все-таки — налогообложение по прибыли. Это долгосрочная цель. Мы понимаем, что это, в принципе, правильная конструкция, как у всех, как как у любого нашего бизнеса. Промежуточной конструкцией может быть налогообложение в виде акцизов, но пока решение не принято», — сказал Чебесков.
По его мнению, оценить расход электроэнергии проще, чем стоимость добытой криптовалюты.
Ожидается, что после 2025 года майнинг может принести в бюджет 50 млрд рублей ежегодно.
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