PayPal будет брать комиссию за неактивные российские счета

За неактивный счет в сервисе PayPal с жителей РФ удержат комиссию в размере 3,5 тысячи рублей.

С 7 октября 2024 года платежный сервис PayPal установит комиссию для неактивных счетов в России. Она составит 3,5 тыс. рублей или всю сумму остатка на счете, если она меньше установленного компанией размера.

Изменения будут действовать как для личных, так и для корпоративных счетов. Комиссию будут списывать каждый год.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — сказано на сайте сервиса.

Если пользователи не согласны с новыми условиями обслуживания, PayPal предлагает закрыть счета до 7 октября.

Весной 2022 года PayPal прекратил работать на территории РФ, а со 2 марта сервис перестал регистрировать российских пользователей.