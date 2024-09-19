❗️ Полная запись V Всероссийской бухгалтерской конференции уже в подписке «Клерк.Премиум»

Для изучения налоговой реформы-2025 в сжатые сроки все средства хороши. Мы уже записали для вас специальный онлайн-курс «Налоговая реформа-2025», провели несколько вебинаров по разным аспектам от НДС при УСН до амнистии по дроблению бизнеса, подготовили разборы по поправкам в законодательстве — все это есть в подписке.
Но нельзя останавливаться, поэтому мы расширяем и актуализируем подписку. Теперь в «Клерк.Премиум» есть полная запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.
Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.
Оформите подписку «Клерк.Премиум» и посещайте все конференции «Клерка» без ограничений.
Не бойтесь перемен! Мы на пальцах разберем каждое изменение
С подпиской «Клерк.Премиум» вы можете быть уверены, что работаете и изучаете только актуальные данные. Мы регулярно обновляем наши курсы, записываем новые уроки и вебинары, корректируем разборы и программу, если появляются очередные изменения.
Налоговое законодательство продолжает меняться, но с подпиской вы можете ничего не бояться. Доверьтесь нам! Мы следим за поправками, поэтому вы будете в курсе всех событий, наши эксперты разъяснят вам даже самые запутанные и непонятные поправки. А если у вас останутся вопросы, то вы всегда сможете задать их на консультациях и получить развернутый ответ в течение 3,5 часов.
При покупке подписки от полугода вы получите 10 консультаций наших экспертов, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов — в подарок.
Подписка — это не только обучающие материалы «Клерка», но и постоянная поддержка наших экспертов.
Сейчас вы можете оформить подписку «Клерк.Премиум» на полгода за 9 900 рублей вместо
19 490 рублей.
Уже 22 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию