❗️ Полная запись V Всероссийской бухгалтерской конференции уже в подписке «Клерк.Премиум»

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Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.

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