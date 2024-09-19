Блогер Елена Блиновская погасила налоговую задолженность на сумму 230 млн рублей

Из 908 млн рублей «королева марафонов» вернула долг перед государством на сумму 230 млн. Средства получили со счетов компаний, от продажи недвижимости, а также за счет изъятых наличных.

От общей суммы налогового долга в 908 млн рублей блогер Елена Блиновская вернула в бюджет 230 млн.

Юрист «королевы марафонов» Иван Морозов сообщил, что сумму для погашения долга удалось получить с денежных счетов компаний Блиновской. Часть долга была уплачена наличными, которые изъяли в ходе обысков и из банковских ячеек родителей Елены. Помимо этого, в бюджет ушли средства от продажи валюты, монет и квартиры отца. Об этом пишут «РИА Новости».

В конце августа 2024 года Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.