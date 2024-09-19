Кабмин выплатит больше 900 млн рублей пострадавшим от заморозков аграриям

Фермерам компенсируют ущерб за потерю плодовых и ягодных насаждений из-за неблагоприятных погодных условий, которые были в мае 2024 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение компенсировать аграриям ущерб от заморозков в мае 2024 года. На эти цели направят свыше 900 млн рублей.

Из-за неблагоприятных погодных условий весной замерз урожай фруктов и ягод у более 160 сельхозпроизводителей из Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», — сказал Мишустин.

Заморозки повредили больше 19 тыс. гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений.