НБКИ объяснило, когда выгоднее выбрать кредитную карту, а когда — оформить кредит

Кредитные карты и потребительские кредиты — два популярных способа занять деньги, и у каждого есть свои особенности.

Параметр Кредитная карта Потребительский кредит Форма использования Предоставляет возобновляемый лимит, которым можно пользоваться многократно Выдается единоразово, всю сумму получаете сразу Проценты Начисляет проценты только на использованную сумму, часто есть льготный период без процентов Начисляет проценты на всю сумму с момента выдачи Срок погашения Нет фиксированного срока погашения, нужно регулярно вносить минимальные платежи Имеет четкий график платежей и срок полного погашения Цели Удобна для небольших трат и непредвиденных расходов Чаще берут для крупных покупок или конкретных целей — таких как ремонт или покупка техники Лимиты Лимит по кредитной карте и сумма потребкредита зависят от условий банка и размера дохода заемщика

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) советует, когда лучше оформить кредит: если будет крупная покупка или нужна фиксированная сумма с конкретным сроком погашения. Когда важен четкий график платежей и конечная сумма выплат, кредит обеспечивает стабильность.

Кредитка удобна для небольших регулярных покупок и ежедневных расходов — когда важно иметь доступ к средствам на непредвиденные траты.