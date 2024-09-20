Положительное сальдо ЕНС физлиц заранее зачитывают в счет имущественных налогов

Срок уплаты налогов на имущество физлиц – 1 декабря. Но деньги спишут уже в сентябре, если на вашем ЕНС они есть.

Дело в том, что налоговое уведомление на имущественные налоги физлиц формируют уже с учетом сальдо ЕНС.

Об этом напоминает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-02-08/63196.

Налоговое уведомление формируют не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога. Как правило, это происходит в сентябре. Например, сейчас уже вовсю идет рассылка уведомлений.

Сумма налога, которую надо уплатить, определяется налоговиками с учетом суммы положительного сальдо ЕНС на дату формирования налогового уведомления.

Например, у вас на сальдо ЕНС есть 1 000 руб., имущественные налоги – 10 000 руб. Уведомление придет на 9 тыс., которые надо уплатить до 01.12. А 1 тыс. руб. спишут с ЕНС сразу в сентябре.