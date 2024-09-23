Что должен знать бухгалтер при работе с автотранспортом: смотрите видео!

В этом видео эксперты сервиса «Платформа ЭПД» компании Платформа ОФД Дмитрий Аникин и Александр Козлов расскажут про особенности внедрения ЭТрН (электронных транспортных накладных) и ЭПЛ (электронных путевых листов). Смотрите запись вебинара!
Вы узнаете про:
Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.
Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.
Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.
Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД — до внедрения обязательности от государства.
Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.
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