💲 Как подключить цифровую систему оплаты, чтобы повысить лояльность клиентов: эксперт дал рекомендации

Выбор платежной системы влияет на лояльность клиентов компании. Организации, которые предлагают клиентам наиболее удобные способы оплаты, повышают удовлетворенность покупателей и улучшают свои операционные показатели.

Цифровые платежные системы подходят для разных типов бизнеса — от ретейла и салонов красоты до гостиниц и игровых клубов. Бизнес предоставляет свои пожелания по платежной форме, в том числе и по ее дизайну.

Такая платежная система для бизнеса, который работает в офлайне, представляет собой стикер, с помощью которого клиент оплачивает покупку. Стикер заменяет традиционный терминал оплаты.

Для каждого клиента формируется собственная ссылка для оплаты, где он выбирает удобный для себя способ. При покупке товаров и услуг онлайн клиент переходит на аналогичную страницу при нажатии кнопки «оплатить».

Директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев рассказал «Клерку:

«Выбор системы влияет очень сильно на показатель “жизненный цикл” и ценность клиента для бизнеса. Если компания выбирает платежного сервис-провайдера, то в дальнейшем она получает все больше лояльных клиентов. Так случайные клиенты становятся постоянными.

Данные о платежах токенизируются — то есть информация о клиенте сохраняется в системе, чтобы при следующей покупке ему система показывала его предпочтительные способы оплаты. На этом этапе создается клиентский путь, который учитывает особенности бизнеса компании и ее внутренних систем: оплата через мобильное приложение, наличие подписок, использование терминалов самообслуживания».