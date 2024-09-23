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Налоговая отчетность

Предприниматели с помощью личного кабинета налогоплательщика могут направлять 20 форм налоговой отчетности

Для этого необходимо сформировать отчетность в программе «Налогоплательщик ЮЛ» и, подписав квалифицированной электронной подписью, отправить файл через ЛК ИП.

Также в ЛК ИП и ЛК ЮЛ теперь можно получить перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности. Для этого достаточно выбрать период (организациям необходимо дополнительно ввести КПП) и сформировать запрос, нажав кнопку «Подписать и отправить».

С помощью личных кабинетов можно запросить и получить справку об исполнении налоговых обязанностей, о сальдо ЕНС и о принадлежности денежных средств. Актуальная информация о расчетах с бюджетом, возможность пополнить и распорядиться денежными средствами на ЕНС доступны в ЛК всем категориям пользователей.

Разъяснения дало региональное УФНС.

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