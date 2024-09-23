Власти десятков японских городов продают металлы, полученные из пепла кремированных жителей

В стране каждый год умирает более чем 1,5 миллиона человек, большая их часть кремируется.

Местные законы защищают более крупные фрагменты костей умершего, которые обычно запрашивают семьи. Однако в серой зоне остается вопрос обращения с оставшимся пеплом. Он может содержать ценные материалы — например, золото и палладий из зубных пломб. Некоторые города продают его, чтобы помочь оплатить работу крематориев (при этом половина городов открыто не сообщает о такой практике). Согласно исследованию журналистов Nikkei, из 88 крупных городов Японии сразу 42 (или 48%) продавали материалы, которые получали из пепла.

За 5 лет это позволило заработать около 45 млн долларов — с ростом смертности и цен на металлы выручка за 2023 стала в 3,4 раза больше, чем за 2019. «Мы решили, что было бы целесообразно использовать выручку от металлов, извлеченных из пепла, чтобы сделать крематории более удобными, в том числе путем их обновления», — заявили в городском управлении здравоохранения и социального обеспечения Киото, власти которого продают пепел с 2022. При этом еще 16 японских городов рассматривают ​​возможность продажи пепла после кремации.

По данным Национального института исследований населения и социального обеспечения, число смертей в Японии достигнет пика в 2040 году — около 1,67 миллиона. «Поскольку в законе ничего не прописано, до сих пор неясно, кто имеет право на оставшийся пепел», — заявила Такако Тамагава, доцент факультета современных социальных исследований Университета Нагоя Гакуин.