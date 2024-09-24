Как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса: смотрите видео!

Бизнесу за дробление предоставят налоговую амнистию, но не все смогут выполнить условия для ее получения. Эксперт расскажет, что нужно сделать.

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления.

Юрист по налоговым спорам Николай Визер объяснил, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты ее применения. Смотрите видеозапись вебинара!

В видео затрагиваем такие темы как: