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Дробление бизнеса

Как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса: смотрите видео!

Бизнесу за дробление предоставят налоговую амнистию, но не все смогут выполнить условия для ее получения. Эксперт расскажет, что нужно сделать.

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны и касается многих организаций. При этом теперь есть официальное понятие «дробления бизнеса», а также «добровольный отказ» от дробления.

Юрист по налоговым спорам Николай Визер объяснил, на кого распространяется амнистия и какие есть варианты ее применения. Смотрите видеозапись вебинара!

В видео затрагиваем такие темы как:

  • Понятие «дробления бизнеса» (законное и незаконное).

  • Признаки дробления.

  • Добровольный отказ от дробления.

  • Кого коснется амнистия по дроблению.

  • Варианты ситуаций по амнистии за 2022-2024 годы.

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